Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in suç dosyası kabarık çıktı! Darp, yaralama, hırsızlık...

DARP, YARALAMA, HIRSIZLIK...

Takvim'in ulaştığı bilgiye göre Hüseyin Can Gökçek'in tam 10 suçtan sabıkası vardı. Lisede bir kız arkadaşı adı ve fotoğraflarıyla Instagram hesabı açtığı ve erkeklere mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Olayın anlaşılması üzerine hakkında işlem yapıldı. Geçen yıl da bir AVM'deki teknoloji mağazasından iki şarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandı. Daha sonra başka bir tekstil mağazasından mont çaldı. Katilin arkadaşı M.U.A'yı bıçakla yaraladığı, kendisine sigara vermeyen bir kişiyi de darp ettiği ortaya çıktı.