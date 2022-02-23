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    • Yaşam
    • 23.02.2022 10:40
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    • 23.02.2022 11:06
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    Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada

    Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.

    Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada

    Kadıköy'de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı.

    Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi.

    Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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        Haberler Yaşam Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada
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