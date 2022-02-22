Kaçakçıların şaşkına çeviren oyunu! Buzdolabından tarih çıktı: Değeri 1 milyon lira

Kayseri'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 milyon lira değerinde tarihi eserler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı.