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    • Yaşam
    • 22.02.2022 17:44
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    • 22.02.2022 18:11
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    Kaçakçıların şaşkına çeviren oyunu! Buzdolabından tarih çıktı: Değeri 1 milyon lira

    Kaçakçıların buzdolabından tarih çıktı... Kayseri'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 milyon lira değerinde tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

    Buzdolabından tarih çıktı!

    Kayseri'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 milyon lira değerinde tarihi eserler ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    3 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı.

        BUZDOLABINDAN TARİHİ ESER ÇIKTI
        Evlerde yapılan aramalarda; buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 1 milyon lira değerinde 688 sikke ile 1 suikast silahı ele geçirildi.

        Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El koyulan tarihi eserler ise yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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        Haberler Yaşam Kaçakçıların şaşkına çeviren oyunu! Buzdolabından tarih çıktı: Değeri 1 milyon lira
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