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    • Yaşam
    • 22.02.2022 16:52
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    • 22.02.2022 16:52
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    Alman vatandaşı Seidel Fabienne eşinin dinini seçip Müslüman oldu

    Almanya vatandaşı Seidel Fabienne (27), eşi Onur Üstün yaşantısından etkilenip, Müslüman oldu. Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Fabienne, 'Elif Azra' adını aldı.

    DHA
    Eşinin dinini seçti

    Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Seidel Fabienne, satış danışmanı olarak çalışan Onur Üstün ile 6 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıklarının ardından evlenen çiftin Emircan Raşit Üstün (4) ve Elin Fatma Üstün (2) isimlerinde 2 çocukları dünyaya geldi.

    Üstün'le evliliği ve yaşantısından etkilenen Seidel Fabienne, Müslüman olmaya karar verdi. Onur Üstün'ün ailesini ziyaret için Kayseri'ye gelen Fabienne, burada Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu.

    İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan ihtida töreninde Seidel Fabienne'e, İslam ve imanın şartları hakkında bilgi verdi.

        Fabienne, daha sonra kelimeişehadet getirip Müslüman oldu. Kendisini İslam'a yakın ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Fabienne, 'Elif Azra' adını aldı.

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        Haberler Yaşam Alman vatandaşı Seidel Fabienne eşinin dinini seçip Müslüman oldu
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