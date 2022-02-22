Alman vatandaşı Seidel Fabienne eşinin dinini seçip Müslüman oldu

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Seidel Fabienne, satış danışmanı olarak çalışan Onur Üstün ile 6 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıklarının ardından evlenen çiftin Emircan Raşit Üstün (4) ve Elin Fatma Üstün (2) isimlerinde 2 çocukları dünyaya geldi.
Üstün'le evliliği ve yaşantısından etkilenen Seidel Fabienne, Müslüman olmaya karar verdi. Onur Üstün'ün ailesini ziyaret için Kayseri'ye gelen Fabienne, burada Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan ihtida töreninde Seidel Fabienne'e, İslam ve imanın şartları hakkında bilgi verdi.