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Muğla Marmaris'te yağmur sonrası sokaklar göle döndü! Dereler taştı evleri su bastı...

Şiddetli yağış Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Tatil cennetinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından oluşan sel ile dereler taştı. İçmeler Mahallesi'nde 1 apart otel ve 5 evde su baskını yaşandı, yollar göle döndü. Toprak kayması yaşanan ve suyla dolan Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu trafiğe kapatıldı. İşte detaylar...

22.02.2022 18:20 - Son Güncelleme: 22.02.2022 18:33
Muğla Marmaris’te yağmur sonrası sokaklar göle döndü! Dereler taştı evleri su bastı...

Şiddetli yağış Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Tatil cennetinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından oluşan sel ile dereler taştı evleri ve dükkanları su bastı.

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Muğla Marmaris’te yağmur sonrası sokaklar göle döndü! Dereler taştı evleri su bastı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 09.45 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü.

Muğla Marmaris’te yağmur sonrası sokaklar göle döndü! Dereler taştı evleri su bastı...

Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanlık alanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su ile dereler taştı.

Muğla Marmaris’te yağmur sonrası sokaklar göle döndü! Dereler taştı evleri su bastı...

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sokak ve caddeler göle döndü. Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu, toprak kayması ve suyla dolması nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Muğla Marmaris’te yağmur sonrası sokaklar göle döndü! Dereler taştı evleri su bastı...

Tehlike oluşmaması için bazı sokaklarda enerji nakil hatlarındaki akım kesildi.

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