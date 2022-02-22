Muğla Marmaris'te yağmur sonrası sokaklar göle döndü! Dereler taştı evleri su bastı...
Şiddetli yağış Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Tatil cennetinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından oluşan sel ile dereler taştı. İçmeler Mahallesi'nde 1 apart otel ve 5 evde su baskını yaşandı, yollar göle döndü. Toprak kayması yaşanan ve suyla dolan Turban mevkii ile İçmeler Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik kara yolu trafiğe kapatıldı. İşte detaylar...
22.02.2022 18:20 - Son Güncelleme: 22.02.2022 18:33