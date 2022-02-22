Aksaray Ortaköy'de öğrencisini döven öğretmene verilen 10 aylık hapis cezasına itiraz edildi

Bu nedenle mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerekmekteyken, gönderilmemesi nedeniyle verilen karara itiraz ettiklerini anlatan Şahin, başvuru dilekçesinde şu değerlendirmede bulundu: "Hüküm kurulurken alt sınırdan uzaklaşılmış olsa da olayın katılan ve mağdurda yarattığı infialle, suçun işlenme biçimi dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesi gerekirdi.