Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2022 dini günler takvimi!

2 Şubat Çarşamba günü mübarek üç aylar başladı. Bu mübarek aylarda Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Son günlerde 11 ayın sultanı Ramazan ayı'nın hangi tarihte başlayacağı merak edildi. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 dini günler takvimine göre önemli günler...