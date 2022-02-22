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    • Yaşam
    • 22.02.2022 12:26
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    • 22.02.2022 12:26
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    Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2022 dini günler takvimi!

    İslam alemi büyük bir heyecanla on bir ayın sultanı olan Ramazan ayını bekliyor. Bu kapsamda Ramazan ayının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre önemli tarihler belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 dini günler takvimi...

    Ramazan ayı ne zaman?

    2 Şubat Çarşamba günü mübarek üç aylar başladı. Bu mübarek aylarda Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Son günlerde 11 ayın sultanı Ramazan ayı'nın hangi tarihte başlayacağı merak edildi. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte 2022 dini günler takvimine göre önemli günler...

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili
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    Haberler Yaşam Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2022 dini günler takvimi!
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