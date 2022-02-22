Tarihte bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçecek!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisi, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek olan kıtalararası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak. 8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine ülkemizin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek.
EMİN MÜFTÜOĞLU: TUR 2022 SPORTİF REKABETİ ARTIRARAK, ÜLKE TANITIMI VE BİSİKLETİN YAYGINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyon öncesinde yenilenen parkur ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: "Dünyaca ünlü takımları ağırlayacağımız ve pek çok açıdan yeniliklere imza atacağımız 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde çok heyecanlıyız. Yönetim kurulumuz ve teknik ekiplerimizin titizlikle hazırladığı TUR 2022 parkuru sportif rekabeti artırarak, ülke tanıtımı ve bisikletin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak özellikte kurgulandı. Parkur seçimini iki açıdan çok önemli görüyoruz. Sportif yönüyle yarış içi mücadeleye soluk getiren tırmanış, sprint kapılarının konumlanması ile son ana kadar yarışı rekabete açık ve izleyenler açısından heyecanlı hale getirmeyi amaçladık. Ulusal ve uluslararası tanıtım yönüyle ise ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan farklı rotaları dahil ederek hem bölge halkının hem ekranları başında izleyicilerin ilgiyle izleyeceği bir rota dizayn ettiğimize inanıyorum."