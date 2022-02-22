Tarihte bir ilk: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçecek!

Tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına bu denli önemli bir yeniliğe imza atacak olmaktan dolayı son derece heyecanlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gelibolu etabı adeta tarihe bir köprü rolü üstlenecek ve vatan için can veren şehitlerimizi yad edeceğiz. Bu yıl 57'nci kez düzenlenen organizasyonun Gelibolu etabı 15 Nisan'da 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde sona erecek. Bu sayede, bir asır önce 1915'te, yine 15 Nisan'da Anzak Çıkarmasını durdurması ve verdiği büyük kayıplarla efsaneleşmiş 57'nci Piyade Alayı'nı ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anarken, bu toprakların ülkemiz için değerini spor vesilesiyle vurgulayacağımız tarihi bir etap olacak."



TARİHTE İLKE İMZA ATILACAK

Dünyanın ilk ve yegane "Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı" olması yönüyle öne çıkan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57'nci yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek ve ülkemizin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekecek. 7'nci etaba ev sahipliği yapacak olan Edremit - Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa'ya uzanırken, 8'nci ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak. Bağdat Caddesi ve tarihi yarımada da seyir zevkini artıran 3 turun ardından dev organizasyon İstanbul'da son bulacak.