Ünlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a alzheimer hastalığı nedeniyle bir avukat vasi olarak atandı



Güher-Süher Pekinel kardeşler

Süher Pekinel, hem eşi Ömer Pekin Baran'a, hem de üvey iki çocuğuna son derece rahatsızlık verdi. Dava dilekçesinde, "Müvekkiller İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, üvey anneleri olan Süher Pekinel'in haksız kazanç sağlama noktasındaki engellenemez ısrarı üzerine tek çare olarak alzheimer hastası olan babaları Ömer Pekin Baran'ın vesayet altına alınmasını istemektedir" denildi.

AVUKAT TAYİN EDİLDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, iki kardeşin talebini haklı bularak, işinsanı Ömer Pekin Baran'ın kısıtlanarak vesayet altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Ömer Pekin Baran'ın malvarlığını kayıt altına almak için 2 yıl süreyle avukat İbrahim Bülbül'ü Vasi tayin etti.