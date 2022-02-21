Ünlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a alzheimer hastalığı nedeniyle bir avukat vasi olarak atandı

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel, işinsanı eşi Ömer Pekin Baran'ın önceki evliliğinden olan iki çocuğu İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran'dan psikolojik, maddi ve manevi şiddet gördüğünü öne sürmüştü.
Hürriyet'in haberine göre; eşinin her türlü ihtiyacıyla özverili şekilde ilgilendiğini dilekçesinde belirten Süher Pekinel, üvey çocuklarının gerçeğe aykırı beyanlarda bulanarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını iddia etmişti. Aile, sosyal ve sanat hayatının daha fazla zarar görmemesi için korunma isteyen Süher Pekinel'i mahkeme haklı bulmuş, iki kardeşe 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vermişti.
ÇOCUKLARI DAVA AÇTI
Süher Pekinel'in ardından üvey çocukları İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak babalarının vesayet altına alınmasını talep etmişti.