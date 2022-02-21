Üç ayların ilki olan Recep ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde kandil günleri hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. İslam alemi için son derece önemli gün ve geceleri içerisinde barındıran bu mübarek üç aylarda özellikle kandil günleri merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte kandil tarihleri!