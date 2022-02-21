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    • Yaşam
    • 21.02.2022 08:53
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    • 21.02.2022 09:08
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    Çekmeköy'de kablo hırzılığı güvenlik kamerasında

    Çekmeköy'de bir depodan 50 metre kablo çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli F.K. açıktan hırsızlık suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çekmeköy’de kablo hırsızlığı

    Olay 17 Şubat Perşembe günü Çekmeköy Nişantepe Mahallesinde, bir mesire alanının deposunda yaşandı. Depodan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde F.K adlı şüpheliyi 50 metre kablo ve 4 parça demir kapı pervazı ile yakaladı.

    Uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunan F.K., açıktan hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Şüphelinin deponun duvarından kablolarla atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Çekmeköy'de kablo hırzılığı güvenlik kamerasında
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