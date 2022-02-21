Tesbih nasıl çekilir? Tesbih çekmeden önce ve sonra nelere dikkat etmek gerekir? Tesbih çekerken hangi dualar okunur?

Namazlardan sonra yapılan tesbihatlarda 33'er kez Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber denir. Böylelikle toplam 99 zikir yapılarak bir tesbihat tamamlanmış olur. Günlük hayattaysa istenen esma kişinin dilediği kadar çekilebilmektedir. Tesbihattan önce, tesbihat esnasında ve tesbihatın ardından okunan dualarla daha çok sevap kazanılabilmektedir.

Maneviyatı daha güçlü hale getirmek için ibadetlerde çeşitli zikirlerden ve dualardan yardım alınabilir. Tesbih çekmeden hemen önce de Estağfirullah demek, mümkünse bu zikri 100 kez dile getirmek gerekir. Bu sayede alınan manevi huzurun miktarı artar, kişinin Allah'a daha yakın hissetmesine vesile olur.

Tesbih çekerken okunabilecek zikirlerden bir diğeri subhanallahi ve bihamdihi'dir. Anlamı, Allah'ın kusursuz olduğunu ve ona hamd edildiğini gösterir. Bu sayede zikir esnasında Allah'a şükredilmiş, verdiği nimetlerden dolayı teşekkür edilmiş olur. Allah'ın tenzih edildiğini gösteren bir zikir olduğundan dolayı tesbihat esnasında dile getirmenin iki dünya için de faydası vardır.