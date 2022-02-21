Secde namazı nasıl kılınır? Secde namazı kaç rekattır, duası, kılınışı! Diyanet tilavet secdesi namazı ne zaman kılınır?

Namaz kılan bir kimsenin namazda secde âyeti okuması durumunda, secde âyetinin ardından üç âyetten daha fazla okumayarak, rükûya eğilecek ise, tilavet secdesine niyet eder ve sonrasında da rükûya gider. Kişinin yapmış olduğu bu rükû ise aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçmektedir.

Ancak kişi üç âyetten daha fazla ayet okuyacak ise, tilavet secdesine niyet edip doğrudan sonra secdeye gider ve bir kez secde yaptıktan sonra ayağa kalkmak suretiyle kaldığı yerden kıraate devam eder.

Eğer yapılan tilavet secdesi, namaz kılma şeklinde değilse de; taharet, kıbleye dönerek niyet etmek, kişinin avret yerlerini örtmesi gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesi içinde geçerlidir. Fakat tilavet secdesinde iftitah tekbiri getirmek sünnettir.