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    • Yaşam
    • 21.02.2022 07:31
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    • 21.02.2022 07:31
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    Secde namazı nasıl kılınır? Secde namazı kaç rekattır, duası, kılınışı! Diyanet tilavet secdesi namazı ne zaman kılınır?

    Müslüman alemi sabahın erken saatlerinden itibaren secde namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Mübarek üç aylar idrak edilirken bol bol ibadet eden vatandaşlar özellikle 11 ayın sultanı Ramazan ayında kılınan secde namazı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Kur-an'ı Kerim'de geçen 14 farklı secde ayetlerinin okunması ya da duyulması sonucunda yapılan ve farz olan ibadetlerden biri secde namazı kılmaktır. Peki Secde namazı kaç rekattır, duası, kılınışı! Diyanet tilavet secdesi namazı ne zaman kılınır?

    takvim.com.tr
    Secde namazı nasıl kılınır?

    Müslüman alemi tarafından Secde namazı nasıl kılınır? Secde namazı kaç rekattır, duası, kılınışı! Diyanet tilavet secdesi namazı ne zaman kılınır? sorulaırnın yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İslam dünyası için farz kılınan ibadetlerden biri olan secde namazı ile ilgili bilgiler üç aylardan Receb ayı idrak edilirken en merak edilen konular arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...

    SECDE NAMAZI NASIL KILINIR? TİLAVET SECDE NAMAZI KILINIŞI!

    Kur'andan bir secde âyeti okuyan kişi namaza durmuş durumda değilse, ister âyeti okuduktan sonra, ister daha sonra kalkarak secdeyi yapar.

    Namaz kılan bir kimsenin namazda secde âyeti okuması durumunda, secde âyetinin ardından üç âyetten daha fazla okumayarak, rükûya eğilecek ise, tilavet secdesine niyet eder ve sonrasında da rükûya gider. Kişinin yapmış olduğu bu rükû ise aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçmektedir.

    Ancak kişi üç âyetten daha fazla ayet okuyacak ise, tilavet secdesine niyet edip doğrudan sonra secdeye gider ve bir kez secde yaptıktan sonra ayağa kalkmak suretiyle kaldığı yerden kıraate devam eder.

    Eğer yapılan tilavet secdesi, namaz kılma şeklinde değilse de; taharet, kıbleye dönerek niyet etmek, kişinin avret yerlerini örtmesi gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesi içinde geçerlidir. Fakat tilavet secdesinde iftitah tekbiri getirmek sünnettir.

        Tilavet secdesi yapacak olan kişi, ellerini kaldırmaksızın doğrudan doğruya 'Allahu ekber' deyip bir defa secdeye giderek üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' deyip secdeden kalkar. Böylelikle tilavet secdesi yapılmış olur. Tilavet secdesinin ardından teşehhüt miktarı oturmak ve selam verme durumu yoktur.

        Tilavet secdesi gerektiren âyetleri duymuş olan bir kimsenin, hemen secde yapmaya fırsatı söz konusu değilse, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" demesi yeterlidir. O anda yapamamış olduğu secdeyi daha sonra uygun bir zamanda yapması gerekir.

        TİLAVET SECDESİ AYETLERİ

        Tilavet secdesini gerektiren 14 ayet aşağıda liste halinde verilmektedir. Bunlar:

        1- er-Ra'd, 13/15
        2- el-A'raf, 7/206
        3- el-Hac, 22/18
        4. en-Nahl, 16/49
        5- Meryem,19/58
        4. el-İsrâ, 17/107
        6. el-Furkân, 25/60
        7- Alak, 96/19
        8- en-Necm, 53/62
        9. en-Neml, 27/25
        10- el-İnşikâk, 84/21
        11. es-Secde, 32/15
        12. Sâd, 38/24;
        13. Fussilet, 41/37;
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        Haberler Yaşam Secde namazı nasıl kılınır? Secde namazı kaç rekattır, duası, kılınışı! Diyanet tilavet secdesi namazı ne zaman kılınır?
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