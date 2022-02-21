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    • 21.02.2022 07:12
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    Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayı hangi tarihte idrak edilecek, yapılması gereken ibadetler neler? 2022 Diyanet takvimi

    Sabah saatlerinden itibaren Müslüman alemi Şaban ayı ne zaman 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Mübarek üç aylar Receb ayı ile 2 Şubat’ta başladı ve Regaip Kandili de idrak edildi. Şimdi ise gözler Şaban ayına çevrildi ve bol bol ibadet ederek bu mübarek süreci geçiren vatandaşlar Şaban ayı hangi tarihte idrak edilecek, yapılması gereken ibadetler neler merak ediyor. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayı tarihi belli oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Şaban ayı ne zaman 2022?

    Müslüman vatandaşlar tarafından Şaban ayı ne zaman 2022? Şaban ayı hangi tarihte idrak edilecek, yapılması gereken ibadetler neler? 2022 Diyanet takvimine göre hangi gün? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te önemli bir yeri bulunan ve he yıl heyecanla beklenen mübarek üç aylardan ikincisi Şaban ayı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

    2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili

        ŞABAN AYI İBADETLERİ NELER?

        Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan aylardır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar, mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27'nci gecesi de Mirac gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.

        Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz; "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

        Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması, üç ayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu aylarda Müslüman, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, imkânları ölçüsünde yoksulları görüp gözetmelidir. Böyle yaptığı takdirde bu kutlu ayları değerlendirmiş ve bu ayların manevi feyzinden yararlanmış olur.
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