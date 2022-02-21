Pınar Gültekin davasında son dakika! Katil Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10'uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.