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    • Yaşam
    • 21.02.2022 22:33
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    • 21.02.2022 22:47
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    Pınar Gültekin davasında son dakika! Katil Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı

    Son dakika haberi... Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Pınar Gültekin davasında son dakika! Tutuklandı

    Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.



    Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10'uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.



    Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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        Haberler Yaşam Pınar Gültekin davasında son dakika! Katil Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı
            SON DAKİKA