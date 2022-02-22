Dedektif anneden sapığa suçüstü! 14 yaşındaki kızını taciz eden komşunun görüntülerini izleyince şaşkına döndü



Sabah'ta yer alan habere göre, Sevilay B. o an öfkeyle karşı komşusunun evine giderek durumu eşine anlattı. Ali Danacı'nın eşi de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamera kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Ali Danacı'yı her yerde arıyor.



ANNE-KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Anne Sevilay B. ile kızı Z.B, olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı. Sevilay B., "Ne yaptıysak tacizciye engel olamadık. Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Ayrıca bu şüpheli her gün kızımı gördüğünü söyledi. Bu beni daha çok tedirgin etti. Bu yüzden engellemek yerine bu kişiyi nasıl yakalayabilirim derdine düştüm. Böyle bir plan hazırladım. Kızımmış gibi bu sapık ile konuştum."