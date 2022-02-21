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    • Yaşam
    • 21.02.2022 21:36
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    • 21.02.2022 22:08
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    Vahşet: Mehmet Kuyar isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı çalıştığı okulda katletti!

    Ankara'da 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürüldü. Polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için harekete geçti.

    Eşini okulda katletti!

    Ankara'da 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar (29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı.

    BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI
    Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı.

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    Haberler Yaşam Vahşet: Mehmet Kuyar isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı çalıştığı okulda katletti!
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