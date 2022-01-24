Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp ek raporu geldi: Canlıyken yakılmış!

Duruşma öncesinde mahkemeye adli tıp ek raporu ulaştı. Buna göre Gültekin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, adli tıp ek raporunun geldiğini ve Pınar'ın canlıyken yakıldığını bir kez daha sabitlendiğini bildirdi.