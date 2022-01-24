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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp ek raporu geldi: Canlıyken yakılmış!

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında flaş bir gelişme yaşandı. Adli tıptan gelen ek rapor kan dondurdu. Gelen son dakika haberine göre, Pınar Gültekin'in canlıyken yakıldığı bir kez daha kanıtlandı.

24.01.2022 14:13 - Son Güncelleme: 24.01.2022 14:13
Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp ek raporu geldi: Canlıyken yakılmış!

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 9'uncu duruşması başlayacak.

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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp ek raporu geldi: Canlıyken yakılmış!

Duruşma öncesinde mahkemeye adli tıp ek raporu ulaştı. Buna göre Gültekin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, adli tıp ek raporunun geldiğini ve Pınar'ın canlıyken yakıldığını bir kez daha sabitlendiğini bildirdi.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp ek raporu geldi: Canlıyken yakılmış!

9. DURUŞMA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp ek raporu geldi: Canlıyken yakılmış!

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp ek raporu geldi: Canlıyken yakılmış!

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında dava açıldı.

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