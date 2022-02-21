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Haberler Yaşam Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez ve 6 kişi adliyeye sevk edildi

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez ve 6 kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye ve KKTC günlerdir Halil Falyalı cinayetini konuşuyor. Kanlı pusuda her gün yeni bir detay çıkıyor. Halil Falyalı suikastının tetikçisi Veysel Sare'nin verdiği ifade şoke eden cinsten. Kendisi ve diğer tetikçi Musa Çiçek'i KKTC'ye "Erol Abi için" diyerek Erol Evcil'in yakın koruması Cengiz Şener'in gönderdiğini söylemişti. Gelen son dakika haberine göre, gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

21.02.2022 10:19 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:42
Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Mustafa Söylemez ve 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kıbrıs'ta pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı cinayeti ile ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Mustafa Söylemez ve 6 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 16 kişiden ikisinin, 1995'teki Nesim Malki cinayeti ile anılan Erol Evcil'in adamları olduğu anlaşıldı.

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Mustafa Söylemez ve 6 kişi adliyeye sevk edildi

Tetikçi olarak KKTC'de Musa Çiçek ile birlikte tutuklanan Veysel Sare'nin ifadesi ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Mustafa Söylemez ve 6 kişi adliyeye sevk edildi

Erol Evcil'in 2 yıl korumalığını yapan Sare, Evcil'in yakın adamı ve koruması Cengiz Şener'den emir aldığını anlattı.

Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Mustafa Söylemez ve 6 kişi adliyeye sevk edildi

Şener'in cinayetten önce kendisiyle irtibat kurduğunu ve "Erol abin için" diyerek Musa Çiçek ile birlikte tekne ile KKTC'ye gönderdiklerini açıkladı.

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