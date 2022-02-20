Halil Falyalı cinayetinde yeni detay! Kanlı pusunun ucu Erol Evcil'e uzandı! Parola: Erol abi için
Türkiye ve KKTC günlerdir Halil Falyalı cinayetini konuşuyor. Kanlı pusuda her gün yeni bir detay çıkıyor. Halil Falyalı suikastının tetikçisi Veysel Sare'nin verdiği ifade şoke eden cinsten. Kendisi ve diğer tetikçi Musa Çiçek'i KKTC'ye "Erol Abi için" diyerek Erol Evcil'in yakın koruması Cengiz Şener'in gönderdiğini söyledi.
20.02.2022 10:26 - Son Güncelleme: 20.02.2022 10:26
Kıbrıs'ta pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı cinayeti ile ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı.
Gözaltına alınan 16 kişiden ikisinin, 1995'teki Nesim Malki cinayeti ile anılan Erol Evcil'in adamları olduğu anlaşıldı.
Erol Evcil'in 2 yıl korumalığını yapan Sare, Evcil'in yakın adamı ve koruması Cengiz Şener'den emir aldığını anlattı.
Şener'in cinayetten önce kendisiyle irtibat kurduğunu ve "Erol abin için" diyerek Musa Çiçek ile birlikte tekne ile KKTC'ye gönderdiklerini açıkladı.