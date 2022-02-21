Eski eş kavgasını izlerken dehşeti yaşadı! 17 yaşındaki genç kızın vurulma anı kamerada

Bursa'da cinnet geçiren polis memuru, boşandığı öğretmen eşini silahla vurup öldürmüştü. Eşinin yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Polis memuru tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve liseli kızın tedavisi sürüyor.