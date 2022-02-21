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    • Yaşam
    • 21.02.2022 12:49
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    • 21.02.2022 12:56
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    Eski eş kavgasını izlerken dehşeti yaşadı! 17 yaşındaki genç kızın vurulma anı kamerada

    Bursa'da ayrıldığı öğretmen eşini vurarak öldüren, yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan kurşunlar olayla ilgisi olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızı da ağır yaralamıştı. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şeyma Ü.'nün vurulduğu an görüntülerde net bir şekilde görülürken, genç kızın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

    Eski eş kavgasını izlerken dehşeti yaşadı

    Bursa'da cinnet geçiren polis memuru, boşandığı öğretmen eşini silahla vurup öldürmüştü. Eşinin yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Polis memuru tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve liseli kızın tedavisi sürüyor.



    Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.



    Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Yasemin Ağır'ın yanında bulunan Yahya A.'da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.



        YENİ GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
        Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.'ye de isabet etti. Şeyma Ü.'nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



        Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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        Haberler Yaşam Eski eş kavgasını izlerken dehşeti yaşadı! 17 yaşındaki genç kızın vurulma anı kamerada
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