Tavana asılı bulunan Beyhan Biçer'i eşinin öldürdüğü ortaya çıktı: Kendine güveniyorsun ağabey, temiz iş yapmışsın

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kozlubel Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, 26 Ağustos 2020'de evlerinin altında bulunan bodrum katında tavana asılı olarak ölü bulundu. Eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in ihbarı üzerine gelen Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlatırken, Beyhan Biçer'in yanında 'Ben ölmek istiyorum, bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Beyhan Biçer'in yazdığı pasta tarifi el yazısı ile intihar notu karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu tespit edildi. İntihar notunda yapılan incelemede ise üzerinde Beyhan Biçer'in eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in parmak izi saptandı.