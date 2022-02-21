Tavana asılı bulunan Beyhan Biçer'i eşinin öldürdüğü ortaya çıktı: Kendine güveniyorsun ağabey, temiz iş yapmışsın

SAMİMİ İTİRAF NETİCESİNİ SORMUŞ

Geçen yıl eylül ayında Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Ercan Biçer, kendisini asarak intihar etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ise tutuksuz yargılanan Biçer çiftinin oğlu Caner Biçer, ölen Beyhan Biçer'in yakınlarıyla avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Ercan Biçer'in cezaevinde intihar ettiğini kayıtlara geçerken, davanın tek sanığı olarak çiftin çocukları Caner Biçer kaldı. Duruşmada avukat M.N.E, sanık Ercan Biçer'in intihar etmeden önce kendisine eşini öldürdüğünü itiraf ederek ne kadar ceza alacağını sorduğunu söyledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen avukat M.N.E., "Ercan Biçer benim dava dolayısıyla müvekkilimdi. İntihar etmeden önce kendisiyle yaptığım görüşmede. Beyhan Biçer'i kendisinin öldürdüğünü Caner Biçer'in bu olaya dahil olmadığını söyledi. Öldürme sebebi olarak da maktül Beyhan Biçer'in kendisini bir başkasıyla aldattığı için yaptığını söyledi. Bana olayı samimi itiraf etmesi halinde neticenin ne olacağını sordu. Ben de kendisine haksız tahrik indiriminden ve iyi hal indiriminden faydalanacağını söyledim" dedi. Mahkeme heyet tanıkları dinledikten sonra duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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