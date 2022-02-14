Bursa'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı öldürüp iki kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı
Bursa'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı (45) tabancayla öldürüp, Yahya A. (48) ve Şeyma Ü.'yi de yaralayan polis memuru Bilal Ağır (52) tutuklandı.
14.02.2022 13:12
- Son Güncelleme: 14.02.2022 13:21
Olay, 12 Ocak'ta Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde 26 DC 016 plakalı otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında bir erkekle görünce aracın önünü kesti.
Eşi ile yanındaki Yasemin Ağır'ı araçtan indirip, darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti.
Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye kurşunlardan biri isabet etti.
Yaralılar, hastanelere sevk edilirken, Sakarya Ortaokulu'nun da müdürü olan Yasemin Ağır hayatını kaybetti.