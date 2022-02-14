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Bursa'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı öldürüp iki kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı

Bursa'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı (45) tabancayla öldürüp, Yahya A. (48) ve Şeyma Ü.'yi de yaralayan polis memuru Bilal Ağır (52) tutuklandı.

DHA
14.02.2022 13:12 - Son Güncelleme: 14.02.2022 13:21
Bursa’da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır’ı öldürüp iki kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı

Olay, 12 Ocak'ta Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde 26 DC 016 plakalı otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında bir erkekle görünce aracın önünü kesti.

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Bursa’da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır’ı öldürüp iki kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı

Eşi ile yanındaki Yasemin Ağır'ı araçtan indirip, darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti.

Bursa’da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır’ı öldürüp iki kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı

Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye kurşunlardan biri isabet etti.

Bursa’da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır’ı öldürüp iki kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı

Yaralılar, hastanelere sevk edilirken, Sakarya Ortaokulu'nun da müdürü olan Yasemin Ağır hayatını kaybetti.

Bursa’da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır’ı öldürüp iki kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı

Yahya A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu, Şeyma Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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