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    • Yaşam
    • 15.02.2022 16:37
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    • 15.02.2022 16:37
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    Bursa'da sokak ortasında eski eşi Yasemin Ağır'ı katleden polis memuru Bilal Ağır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

    Bursa'da sokak ortasında katliam yaparak eski eşi öğretmen Yasemin Ağır'ı öldüren, yanında bulunan Yahya A.'yı ise ağır yaralayan polis memuru Bilal Ağır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Ağır ifadesinde, "Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Aracı durdurup kızımla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dediği öğrenildi.

    Sokak ortasında katliam yapmıştı! İşte ilk ifadesi

    Bursa'da, eski eşi Yasemin Ağır'ı (45) tabancayla vurarak öldürüp yanındaki Yahya A.'yı ise ağır yaralayan polis memuru Bilal Ağır'ın (52) savcılıktaki ifadesinde, "Olay günü hediye alıp, sorunları olan kızımın moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Aracı durdurup kızımla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dediği öğrenildi.



    Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, cumartesi günü akşam saatlerinde, otopark girişinde, 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya A.'yı araçtan indirip dövdü, ardından da tabancasını çıkarıp, kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya A. ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır yaşamını yitirdi. Yasemin Ağır, gözyaşları arasında toprağa verildi.



    'KIZIMA HEDİYE ALMAYA GİDİYORDUM'
    Olay sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Ağır'ın savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir ev tutup buraya yerleştim. Eşimin ve kızımın ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda, Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup, kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dediği belirtildi.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde Rezidans ve AVM'lerin bulunduğu kalabalık bir bölgede yaşanan korkunç infaz Bursa'yı sarstı. Boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ın kullandığı ve onun dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A'nın da içinde bulunduğu otomobilin önünü kesen, Asayiş Şubede görevli polis memuru Bilal Ağır, yüzlerce kişinin gözleri önünde belinden çıkardığı tabancayla eşini ve diğer şahsı başından vurarak öldürdü.

        Cadde ortasında adeta dehşet saçan polis, olay yerine gelen sivil ekipler ve diğer polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kıskançlık cinayeti olarak değerlendirilen olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

        SAKARYA ORTAOKULUNUN MÜDÜRESİYMİŞ
        Gözü dönen polis eşi tarafından cadde üzerinde infaz edilen Yasemin Ağır'ın, Osmangazi ilçesindeki Sakarya Ortaokulunun Müdürü olduğu ortaya çıktı. Eğitimci Yasemin Ağır, okulun tadilat işleriyle ilgilenirken, tadilatın başındaki usta olan Yahya A'yı da yanına alarak malzeme temini için bölgedeki iş yerine gittikleri ileri sürüldü. Bu sırada aracın önüne geçen boşanma aşamasındaki eşi Bilal Ağır tarafından araçtan indirilen okul müdürü ve araçtaki Yahya A, katledildi.

        BELEDİYENİN TADİLAT YAPTIRDIĞI FİRMANIN SORUMLUSUYMUŞ
        Diğer yandan okulun tadilatını yaptıran Bursa Büyükşehir Belediyesinin, tadilat işini verdiği firma, Yahya A'yı, okulda devam eden tadilat işlerini takip etmesi ve işi sorunsuz bir bitirmesi için görevlendirmiş... Okul Müdürü Yasemin Ağır ve usta Yahya A'nın, cinayete kurban gittikleri cadde üzerindeki şantiyeden malzeme alarak okula geri dönecekleri ileri sürüldü.

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        Sokak ortasında katliam yapmıştı! İşte ilk ifadesi
        Haberler Yaşam Bursa'da sokak ortasında eski eşi Yasemin Ağır'ı katleden polis memuru Bilal Ağır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
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