Muğla Datça'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin "Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Ege Denizi, 39.71 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 20.02.2022, 22:47:41 TSİ Enlem : 36.2896 N Boylam : 27.4826 E Derinlik : 29.26 km" bilgileri paylaşıldı.
AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.20 22:47:40 36.2467 27.4653 9.5 -.- 3.9 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 21:16:13 37.8553 28.4932 17.7 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2022.02.20 21:04:24 39.4425 37.3472 7.8 -.- 2.1 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2022.02.20 20:49:50 37.5730 29.5605 4.5 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.02.20 19:38:35 36.4452 28.9412 18.5 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 18:09:57 37.1190 38.6653 0.0 -.- 2.2 -.- KOCOREN-(SANLIURFA) İlksel
2022.02.20 18:05:44 35.5505 26.1915 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.20 17:58:43 40.8005 31.5197 7.2 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.02.20 16:12:04 35.9998 29.0753 15.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.20 16:07:01 37.8872 25.2762 11.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel