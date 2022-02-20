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    • Yaşam
    • 20.02.2022 23:01
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    • 20.02.2022 23:04
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    Muğla Datça'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Muğla son dakika depremler.... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler...

    Muğla’da deprem

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin "Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Ege Denizi, 39.71 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 20.02.2022, 22:47:41 TSİ Enlem : 36.2896 N Boylam : 27.4826 E Derinlik : 29.26 km" bilgileri paylaşıldı.

    AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.02.20 22:47:40 36.2467 27.4653 9.5 -.- 3.9 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2022.02.20 21:16:13 37.8553 28.4932 17.7 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

    2022.02.20 21:04:24 39.4425 37.3472 7.8 -.- 2.1 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel

    2022.02.20 20:49:50 37.5730 29.5605 4.5 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

    2022.02.20 19:38:35 36.4452 28.9412 18.5 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

    2022.02.20 18:09:57 37.1190 38.6653 0.0 -.- 2.2 -.- KOCOREN-(SANLIURFA) İlksel

    2022.02.20 18:05:44 35.5505 26.1915 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2022.02.20 17:58:43 40.8005 31.5197 7.2 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

    2022.02.20 16:12:04 35.9998 29.0753 15.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

    2022.02.20 16:07:01 37.8872 25.2762 11.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
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