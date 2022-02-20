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    • Yaşam
    • 20.02.2022 23:30
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    • 20.02.2022 23:47
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    Son dakika: Marmara sallandı! Tekirdağ Şarköy'de deprem... AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir ve Edirne'den de hissedildi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    takvim.com.tr
    Marmara’da deprem!

    Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir ve Edirne'den de hissedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.

    MUĞLA DA SALLANDI
    Öte yandan İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.47'de merkez üssü Datça'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Zeminden 29.26 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2022.02.20 23:24:52 40.7338 27.4010 11.3 -.- 2.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

        2022.02.20 23:20:11 40.7265 27.4015 12.4 -.- 4.2 4.1 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

        2022.02.20 22:47:40 36.2467 27.4653 9.5 -.- 3.9 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

        2022.02.20 21:16:13 37.8553 28.4932 17.7 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

        2022.02.20 21:04:24 39.4425 37.3472 7.8 -.- 2.1 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel

        2022.02.20 20:49:50 37.5730 29.5605 4.5 -.- 1.5 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

        2022.02.20 19:38:35 36.4452 28.9412 18.5 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

        2022.02.20 18:09:57 37.1190 38.6653 0.0 -.- 2.2 -.- KOCOREN-(SANLIURFA) İlksel

        2022.02.20 18:05:44 35.5505 26.1915 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

        2022.02.20 17:58:43 40.8005 31.5197 7.2 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

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        Haberler Yaşam Son dakika: Marmara sallandı! Tekirdağ Şarköy'de deprem... AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler
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