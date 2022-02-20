Son dakika: Marmara sallandı! Tekirdağ Şarköy'de deprem... AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir ve Edirne'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.
MUĞLA DA SALLANDI
Öte yandan İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.47'de merkez üssü Datça'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.