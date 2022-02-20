Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA hastası Alpraslan için toplanan bağış paralarını çaldılar

İzmir'deki bir fırına, SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Alpaslan Sarıboğa'nın yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı. O anlar, fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Habibe Sarıboğa (32), oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanmasının kendilerini şoke ettiğini anlattı. YÜZDE 30'U TOPLANDI

Minik çocuk için Aydın Efeler'de bir pastaneye konulan bağış kumbarası da 17 Ocak'ta çalınmıştı. Aydın'da polis olan baba Ömer Sarıboğa, tedavi için gereken 22 milyon 575 bin liranın yüzde 30'unun toplandığını anlattı. "Oğlumu kurtaralım" çağrısı yaptı.