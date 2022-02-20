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    Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA hastası Alpraslan için toplanan bağış paralarını çaldılar

    SMA hastası Alparslan için toplanan bağış paraları, ikinci kez çalındı. Polis memuru baba, hırsızlara “1 liraya bile ihtiyacımız var” diyerek kızdı!

    Minik kalp su’sma’sın

    İzmir'deki bir fırına, SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Alpaslan Sarıboğa'nın yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı. O anlar, fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Habibe Sarıboğa (32), oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanmasının kendilerini şoke ettiğini anlattı. YÜZDE 30'U TOPLANDI
    Minik çocuk için Aydın Efeler'de bir pastaneye konulan bağış kumbarası da 17 Ocak'ta çalınmıştı. Aydın'da polis olan baba Ömer Sarıboğa, tedavi için gereken 22 milyon 575 bin liranın yüzde 30'unun toplandığını anlattı. "Oğlumu kurtaralım" çağrısı yaptı.



    KIZIM NEFES ALSIN
    Hatay Samandağ'daki SMA hastası 1,5 yaşındaki Nefes Yeşil'in tedavisi için başlatılan kampanyada gereken paranın yüzde 29'u toplanabildi. Anne Nilay Yeşil, oksijene bağlı kızının kurtulabilmesi için yardımseverlere seslendi. "Her geçen dakika bu hastalık Nefes'i eritiyor. Kızımı kurtaralım" diyerek destek istedi.

    YARDIM PARALARINI ÇALDILAR
    SMA hastası Alparslan için toplanan bağış paraları, ikinci kez çalındı. Polis memuru baba, hırsızlara "1 liraya bile ihtiyacımız var" diyerek kızdı!

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    Haberler Yaşam Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA hastası Alpraslan için toplanan bağış paralarını çaldılar
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