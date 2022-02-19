Son dakika: Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan yakalandı

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Gazeteci Güngör Arslan'ın yaralandığı ve 112 Acil Servis görevlileri tarafından sevk edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: