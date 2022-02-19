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    • Yaşam
    • 19.02.2022 17:23
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    • 19.02.2022 17:23
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    Son dakika: Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan yakalandı

    Son dakika haberine göre İzmit’te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.’nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Gazeteci silahlı saldırıda öldü! Saldırgan ise...

    Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

    Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

    Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesinde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.

    Gazeteci Güngör Arslan'ın yaralandığı ve 112 Acil Servis görevlileri tarafından sevk edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Basın mensubu Güngör Arslan'a yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada ise Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



        VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI
        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı. Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.'nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan yakalandı
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