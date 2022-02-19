Son dakika: Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan yakalandı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada ise Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.