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    • Güncel
    • 20.02.2022 06:20
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    • 20.02.2022 06:25
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri geliyor! İşte il il tahminler | 20-24 Şubat 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan hava durumu raporunda sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği bildirilirken, yurdun yüksek kesimleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yarından itibaren yurt genelinde yine yağışlı havanın etkili olacağına dikkat çekildi. Perşembe günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bulunan birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



    MARMARA
    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    EDİRNE 4°C, 17°C
    Parçalı az bulutlu

    İSTANBUL 4°C, 13°C
    Parçalı az bulutlu

    KOCAELİ 6°C, 18°C
    Parçalı az bulutlu

    TEKİRDAĞ 5°C, 12°C
    Parçalı az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ 4°C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 8°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA 3°C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ADANA 7°C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 9°C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY 7°C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA 0°C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ANKARA 0°C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
        Parçalı bulutlu

        KAYSERİ -4°C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA -2°C, 11°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            BOLU -1°C, 11°C
            Az bulutlu

            DÜZCE 2°C, 16°C
            Az bulutlu

            KASTAMONU -3°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK 5°C, 15°C
            Az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE 5°C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN 6°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT 1°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON 6°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM -9°C, 5°C
            Parçalı bulutlu, pazar az bulutlu

            HAKKARİ -2°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

            MALATYA -1°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, pazar az bulutlu

            VAN -3°C, 5°C
            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 3°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP 5°C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MARDİN 5°C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA 8°C, 20°C
            arçalı ve az bulutlu


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri geliyor! İşte il il tahminler | 20-24 Şubat 2022
                        SON DAKİKA