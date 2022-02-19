HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri geliyor! İşte il il tahminler | 20-24 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 18°C
Parçalı az bulutlu
TEKİRDAĞ 5°C, 12°C
Parçalı az bulutlu