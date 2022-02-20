Ayakları kurşunlanan avukat Peker'den şoke eden iddia! Eski savcı sevgilisi





AŞK OLSUN!

Kübra Ünzele (66), internetten Ferdi Ataş'la tanıştı. Bir 'Mavişim' sözüne kandı. Kendisinden 31 yaş küçük olan adama 100 bin lirasını kaptırdı! Sözleri herkesi şaşırttı: Eski kocalarımdan böyle şeyler duymamıştım! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da da yaşananlar, Türkiye'yi şoka uğrattı! Kayserili Kübra Ünzele (66) iki evlilik yaptı. Ancak aradığı mutluluğu bulamadı. Sosyal medyadan Ferdi Ataş'la (35) tanıştı! Kendisinden 31 yaş küçük olan Ataş'ın 'Mavişim, aşkitom' sözlerine kaldı! Evlenme vaadiyle tam 100 bin lirasını kaptırdı! Dolandırıldığını anlayınca da soluğu atv'de aldı! Şunları anlattı: Ferdi ile 3-4 ay konuştuk. Eski kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duydum. Yanıma geleceğini söyledi. Ona biber dolması, dolma yaptım, Kayseri'de dükkan açması için 100 bin lira kredi çektim. Sonra acil işim var dedi. Gitti.

Çantasına yolluk mantı, sucuk içi, kavurma koymuştum. Haram olsun.