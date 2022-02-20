Ayakları kurşunlanan avukat Peker'den şoke eden iddia! Eski savcı sevgilisi

İstanbul Beşiktaş'ta avukat Nur Peker, 20 Ocak'ta evine giderken "Abla bakar mısın" diyen Canip K. adlı kişi tarafından kurşunlandı. Ayaklarından yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Canip K. tutuklandı. Tedavisi tamamlanan genç kadın, savcı arkadaşı D. Yılmaz'ı suçladı. Yılmaz'dan şikayetçi olan Peker, "Yılmaz bana 'Sen neyine güveniyorsun bu kadar. Benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım' diyerek kendisini tehdit etti. Beni o vurdurdu" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan, avukat Yılmaz'ın İranlı bir muhalifi kaçırmak isteyen İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesine yönelik soruşturmada da adının geçtiği iddiası ortaya atıldı. Peker'in avukatı Funda Sadıkahmet ise "Olayın arkasında bir suç örgütü olduğu kanısındayız" dedi.
Fatih ULAŞ
KİMYASAL MEHMET!
İstanbul Avcılar'da üzerine kimyasal madde döktüğü sevgilisi Yasemin Uzunçelebi'yi ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız ilk kez Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Yıldız duruşmada susma hakkını kullandı. Uzuncelebi'nin avukatı, "Sanık olay öncesinde planlayarak evin su vanalarını kapatmış, damacana ve sürahi gibi cisimlerin içerisindeki suyu boşaltmıştır. Yasemin 5 aydır ölüyor, sadece bir nefesi var" ifadesini kullandı!
HANÇER YARASI!
Adana'da Muhammed Yasir Yücel (17) sevgilisi E.Y. (16) ile birlikte parkta otururken yanlarına A.S.Y. (17) geldi. Yücel'den E.Y.'yi sevdiğini söyleyip onu terk etmesini istedi. İkili arasında tartışma çıkınca zanlı, yanında getirdiği hançeri çekti. Kalbinden yaralanan Yücel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısının genç kıza platonik aşık olduğu belirtildi. Zanlı hapse gönderildi. Baba Mehmet Yücel, "Eğer bir adalet varsa adalet konuşsun. Evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsınlar" dedi.