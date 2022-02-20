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    Ayakları kurşunlanan avukat Peker'den şoke eden iddia! Eski savcı sevgilisi

    Ayaklarından kurşunlanan avukat Peker, kendisini eski sevgilisi olan savcının vurdurduğunu iddia etti! İşte sizler için derlediğimiz 20 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Adli vaka!

    İstanbul Beşiktaş'ta avukat Nur Peker, 20 Ocak'ta evine giderken "Abla bakar mısın" diyen Canip K. adlı kişi tarafından kurşunlandı. Ayaklarından yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Canip K. tutuklandı. Tedavisi tamamlanan genç kadın, savcı arkadaşı D. Yılmaz'ı suçladı. Yılmaz'dan şikayetçi olan Peker, "Yılmaz bana 'Sen neyine güveniyorsun bu kadar. Benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım' diyerek kendisini tehdit etti. Beni o vurdurdu" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan, avukat Yılmaz'ın İranlı bir muhalifi kaçırmak isteyen İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesine yönelik soruşturmada da adının geçtiği iddiası ortaya atıldı. Peker'in avukatı Funda Sadıkahmet ise "Olayın arkasında bir suç örgütü olduğu kanısındayız" dedi.
    Fatih ULAŞ



    KİMYASAL MEHMET!
    İstanbul Avcılar'da üzerine kimyasal madde döktüğü sevgilisi Yasemin Uzunçelebi'yi ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız ilk kez Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Yıldız duruşmada susma hakkını kullandı. Uzuncelebi'nin avukatı, "Sanık olay öncesinde planlayarak evin su vanalarını kapatmış, damacana ve sürahi gibi cisimlerin içerisindeki suyu boşaltmıştır. Yasemin 5 aydır ölüyor, sadece bir nefesi var" ifadesini kullandı!



    HANÇER YARASI!
    Adana'da Muhammed Yasir Yücel (17) sevgilisi E.Y. (16) ile birlikte parkta otururken yanlarına A.S.Y. (17) geldi. Yücel'den E.Y.'yi sevdiğini söyleyip onu terk etmesini istedi. İkili arasında tartışma çıkınca zanlı, yanında getirdiği hançeri çekti. Kalbinden yaralanan Yücel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısının genç kıza platonik aşık olduğu belirtildi. Zanlı hapse gönderildi. Baba Mehmet Yücel, "Eğer bir adalet varsa adalet konuşsun. Evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsınlar" dedi.



        SATIŞA GELDİLER!
        Edirne Keşan'da Kübra Bostancı (20) ile eşi Süleyman Bostancı (29), sahilden çaldıkları çekme karavanı internet sitesi üzerinden satışa çıkardı. Çift, ilana 90 bin lira yazdı. Fatih B., kendisine ait karavanın ilanını görünce hemen jandarmaya ihbar yaptı! Ekipler, Bostancı çiftini yakaladı. İkisi de tutuklandı.



        AŞK OLSUN!
        Kübra Ünzele (66), internetten Ferdi Ataş'la tanıştı. Bir 'Mavişim' sözüne kandı. Kendisinden 31 yaş küçük olan adama 100 bin lirasını kaptırdı! Sözleri herkesi şaşırttı: Eski kocalarımdan böyle şeyler duymamıştım! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da da yaşananlar, Türkiye'yi şoka uğrattı! Kayserili Kübra Ünzele (66) iki evlilik yaptı. Ancak aradığı mutluluğu bulamadı. Sosyal medyadan Ferdi Ataş'la (35) tanıştı! Kendisinden 31 yaş küçük olan Ataş'ın 'Mavişim, aşkitom' sözlerine kaldı! Evlenme vaadiyle tam 100 bin lirasını kaptırdı! Dolandırıldığını anlayınca da soluğu atv'de aldı! Şunları anlattı: Ferdi ile 3-4 ay konuştuk. Eski kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duydum. Yanıma geleceğini söyledi. Ona biber dolması, dolma yaptım, Kayseri'de dükkan açması için 100 bin lira kredi çektim. Sonra acil işim var dedi. Gitti.
        Çantasına yolluk mantı, sucuk içi, kavurma koymuştum. Haram olsun.



        9KADINI DAHA DOLANDIRMIŞ
        Kübra Ünzele'nin ardından programa ihbar yağdı. Ferdi Ataş'ın Kayseri, Kocaeli, Kırklareli, Bursa, İstanbul, İzmir, Antalya ve Erzincan'da 9 kadını evlilik vadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.
        Ali ALTUNTAŞ



            'CAR'GAŞA!
            Dünya, Atlas Okyanusu'ndaki felakete kilitlendi. 10 Şubat'ta Almanya Emden'den hareket eden Felicity Ace isimli kargo gemişi ABD'ye doğru yola çıktı. Ancak kargo bölümü Perşembe günü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Gemide kül olan 4 bin aracın değerinin 120 milyon sterlin olduğu açıklandı. Porsche sözcüsü, "Şu an net zararımızın ne kadar olduğunu bilmiyoruz" dedi.



            'DUR'BLÖR BAKALIM!
            Gaziantep'te 50 milyon TL'lik bir dolandırıcılığa imza atmak isteyen biri kadın 3 kişilik çete polis tarafından yapılan operasyon ile çökertildi. E-devlet üzerinden bir vatandaşa ait arsayı gözüne kestiren çete üyeleri harekete geçti. Arsa sahibine benzeyen M.Y, sahte kimlikle tapuya geldi. Arsayı A.Z'ye satmak istedi. Tupu memurunun dikkati sayesinde kendini ele verdi. Zanlılar satışta aracı olan Ö.B ile birlikte hapse gönderildi.



            KAYIP CENİN DAVASI
            İstanbul'da rahatsızlanan hamile Jana Kouzi Slim, hastanede ölü doğum yaptı. Fakat bebeğinin cesedini alamadı. Kaybolan cenin için ebe Büşra K'ya dava açıldı.



                SOLAĞA BAK!
                İstanbul Esenyurt'ta Mustafa Adıyaman, 2 yıl önce evlendiği eşi Hilal'i başından vurarak katletti. Silahı sağ eline verip "İntihar etti" dedi. Fakat dedektifler, genç kadının solak olduğunu belirledi. Katil koca cezaevine gönderildi.



                25 MİLYON DEVRETTI
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 25 milyon 162 bin 90 lira devretti. 5 bilenler 131 bin 218'er, 4 bilenler bin 478'er, 3 bilenler 90'ar, 2 bilenler ise 9 lira 60'ar kuruş alacak.

                KABAK CİNAYETİ
                Mersinli kuzenler, kabak için kavga etti. Yusuf Erol, Harun Çelik'i katletti.

                FACİA TURU
                Tur otobüsü Konya'da şarampole yuvarlandı. 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

                SÜNNETTE KABUS
                Tunceli'de Ali Arslan'ın (9) sünnette boğazına şeker kaçtı.

                BAGAJDA VAHŞET
                Balıkesir'dE taksici Atilla Bahçeci (55), önceki gün kayboldu. İzmir Dikili'de bir taksinin bagajında cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, birçok suçtan kaydı bulunan katil F.Y'yi gözaltına aldı.

                80 BİN 454 YENİ VAKA
                Türkiye'de dün 462 bin 252 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 80 bin 454 kişiye tanı konuldu. 278 kişi hayatını kaybetti. 96 bin 664 kişi ise iyileşti.

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                Haberler Yaşam Ayakları kurşunlanan avukat Peker'den şoke eden iddia! Eski savcı sevgilisi
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