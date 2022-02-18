Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk ilk kez konuştu! "İddialar tamamen yalan"

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU
Kızı Sıla'yı kaybeden baba Bekir Şentürk, ilk kez yaşananlarla ilgili konuştu.
İDDİALAR TAMAMEN YALAN
Acılarının çok büyük olduğunu belirten Şentürk, "Zorla nişanlandırdığımız söylenmiş. Tamamen yalan." ifadelerini kullandı.
"ÇOK İÇİNE KAPANIK BİR KIZDI"
Şentürk'ün açıklamaları şu şekilde
"Adalet yerini bulsun istiyoruz. Sayın Bakan'ımızla da görüştük telefonda. Onlar da işin takibindeler. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği var. Taziyeye gelenlerden duyuyorum. Eşimle ayrı olduğumu söylemişler. Zorla nişanlandırdığımız da söylenmiş. Bunlar tamamen yalan. Avukatlar evimize geldiler. Gerekli bilgilendirmeyi şu saatten sonra avukatlar yapacaklar. Kızımla en son annem rahatsızlanınca 20 gün önce eve geldiğim zaman görüştük. Ben balıkçı olduğum için genellikle denizde oluyorum. 8 gün kadar evde durduktan sonra tekrar işime geri dönmek zorunda kaldım. Telefonla sürekli irtibat halindeydik. Kızım bana bir tehdit aldığı konusunda bir şeyden bahsetmedi. Belki de korkuyordu, tehdit ediliyordu, o yüzden bana bir şey söyleyemedi. Korkuttular mı artık ne oldu bilmiyorum. Çok içine kapanık bir kızdı."
AİLESİ MEZARDA
Bekir Şentürk ile babaanne Hatice Şentürk ve hala Hayriye Öztürk, Sıla Şentürk'ün mezarına geldi. Babaanne Hatice Şentürk, torununun mezarına sarılıp ağladı. Komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Evinin önündeki 'Balım' adlı köpeği de Sıla'nın bakıp büyüttüğü belirtildi.