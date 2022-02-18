Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk ilk kez konuştu! "İddialar tamamen yalan"

Gökçek'in IQ puanının 68 olarak hesaplandığına yer verilen raporda, "Hastanın konuşma hızı ve miktarının normal olduğu, konuşma akıcılığının bozuk olduğu, göz teması ve ilişki kurmasının normal olduğu, algı patolojisinin olmadığı, gerçeği değerlendirmesinin normal olduğu, saptanmıştır. Uygulanan WAIS zeka testinde sözel IQ puanının 75, performans IQ puanı 62 ve tüm testten aldığı puan 68 olarak hesaplanmıştır. Tanısının 'hafif derecede zeka gerililiği' olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Hüseyin Can Gökçek (21) ile Sıla Şentürk, yaklaşık 1 yıl önce ailesinin bu ilişkisini onaylamadığı ve şiddet uyguladığı iddiası üzerine evden kaçtı.