Sıla Şentürk cinayetinde Hüseyin Can Gökçek’i başkasının telefonu yakalattı: İstismar, şikayet, tehdit, cinayet!

KATİLİ BAŞKASINA AİT TELEFON YAKALATMIŞ

Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Gökçek'in Ankara'dan Giresun'a başkasına ait hat ve cep telefonu ile geldiği ve görüşmelerini bu telefonla yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, telefon sinyali üzerinden Gökçek'in Ordu Giresun Havalimanı'nda olduğunu tespit etti. Ekipler, Hüseyin Can Gökçek'i düzenlenen operasyonla havalimanında yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdüren ekipler, Gökçek'in kentte geçirdiği süre zarfında kaldığı otel ve gittiği diğer noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.