Sıla Şentürk cinayetinde Hüseyin Can Gökçek'i başkasının telefonu yakalattı: İstismar, şikayet, tehdit, cinayet!
Hayatının baharında cinsel istismara uğrayıp nişanlanmak zorunda kaldığı kişi tarafından hunharca katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Sıla, annesinin 'Yaktın yüreğimi kınalı kuzum' feryatları ile son yolculuğuna uğurlandı. Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), 'Çocuğu nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkarken katil Gökçek'in Ankara'dan Giresun'a başkasına ait hat ve cep telefonu ile geldiği ve görüşmelerini bu telefonla yaptığı belirlendi.
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledilmesi Türkiye'yi sarstı. Cinsel istismarla başlayan birliktelik küçük Sıla'yı adım adım ölüme götürdü. İşte kahreden cinayete giden sürecin adım adım hikâyesi: Sıla Şentürk daha 16 yaşındaydı. Kendisini hayattan koparacağını bilmeden bir sevgi arayışı ile 2.5 yıl önce internette tanıştığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile görüşmeye başladı. Ankara'da bir kurumda mekatronik-CNC uzmanı olarak çalışan ve cinsel taciz, yaralama, tehdit, darp suçlarından 10 sabıka kaydı olan Gökçek, küçük kızla yakınlık kurmaya başladı. Bu süreçte Gökçek, 5-6 kez Giresun'a giderek Sıla ile yüz yüze görüştü.
İSTİSMAR SONRASI NIŞANLANDILAR
Aile, kızları ile görüştüğünü öğrendikleri Gökçek'i geçen yıl evlerine çağırıp 5 gün misafir etti. Gökçek'in telefonunda uygunsuz resimlere rastlayan aile, kızlarına bekaret testi yaptırmak istedi. İkili buna karşı çıktı ve birlikte Trabzon'a kaçtı. Yakalanan Hüseyin Can Gökçek, 'küçük yaşta çocuğu alıkoymak ve cinsel istismar' suçlamasıyla geçen yıl 23 Mart'ta tutuklandı. Aile şikâyetinden vazgeçince ve Gökçek yüzde 50 engelli raporunu ibraz edince 34 gün sonra 27 Nisan'da salıverildi.
Bu süre zarfında koruma altına alınan Sıla da serbest kalan Gökçek'in yanına, bu kez Ankara'ya kaçtı, bir ay başkentte kaldı. Aile, kızlarını düştüğü 'bataklıktan' kurtarma düşüncesiyle, 'sizi evlendireceğiz' vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun'a çağırdı. Aile arasında söz kesildi. Cinsel istismar davasının 11 Kasım'daki duruşmasında Sıla'nın ailesi, Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi oldu ve nişan bozuldu. Ancak Sıla şikâyetçi değildi. Ailesi ile birlikte kalmak da istemiyordu. Aile, Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe edince savcı talimatıyla tekrar korumaya alındı.
7 Aralık'ta fikrini değiştiren Sıla, şikayetçi olmak istediğini ve Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını bildirdi. 16 Aralık'ta da mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'nden (ÇOKİM) çıktı. Sıla, felç geçiren babaannesinin evinde kalmaya başladı. 15 Şubat'ta otobüsle Ankara'dan Giresun'a giden Gökçek ise, önceki gün sabah Sıla'nın babaannesinin evine gitti. Sıla'nın annesi Asiye fındık fabrikasında mesaide, babası Bekir balıkta, kardeşi Buğra ise okuldaydı. Ölüm adım adım geliyordu. Kapıyı katiline Sıla açtı. Mahkeme süreci hakkında konuşmaya başladıkları sırada Gökçek, "Neden şikâyetten vazgeçmiyorsun" deyince tartışma alevlendi. Gökçek mutfaktan bıçak alıp Sıla'yı boğazını keserek katletti. İlk uçağa yetişmek için taksiyle olay yerinden kaçan Gökçek, Ordu- Giresun Havalimanı'nda yakalandı.
KATİLİ BAŞKASINA AİT TELEFON YAKALATMIŞ
Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Gökçek'in Ankara'dan Giresun'a başkasına ait hat ve cep telefonu ile geldiği ve görüşmelerini bu telefonla yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, telefon sinyali üzerinden Gökçek'in Ordu Giresun Havalimanı'nda olduğunu tespit etti. Ekipler, Hüseyin Can Gökçek'i düzenlenen operasyonla havalimanında yakalayarak gözaltına aldı.
Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdüren ekipler, Gökçek'in kentte geçirdiği süre zarfında kaldığı otel ve gittiği diğer noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.