Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alımı yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak uzman yardımcılarının çeşitli mühendislik bölümleri ve işletme, istatistik, mimarlık vs. gibi bazı bölümlerden mezun olması gerektiği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcısı alım sınavına başvuru için bilgiler

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3) ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.

4) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

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