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    Halil Falyalı cinayetinde soruşturma derinleşti! Sırrı silah çözecek

    Halil Falyalı, lüks cipinde katledildi. Soruşturma derinleşti. Dün suikastçi Mustafa Söylemez’in mont ve ayakkabıları ele geçildi. Cinayetin işlendiği nokta ise ilginçti! Ünlü işletmeci lüks villaların bulunduğu yoldaki kör noktada, evine tam 3 dakikalık mesafede infaz edildi!

    Emir Somer
    Karanlık nokta

    KKTC'de işlenen cinayet, gündemi sarstı! Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 8 Şubat'ta aracında suikaste uğradı. Hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta soruşturma başlatıldı. Cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlendiği iddiası ortaya atıldı. Dün dere yatağında suikastçi Mustafa Söylemez'in mont ve ayakkabılarına ulaşıldı. Yeni kanıtlar DNA eşleştirmesi ve SWAP incelemesi için Türkiye'ye yollandı. Cinayetin işlendiği yerin görüntülerine ise TAKVİM ulaştı. Falyalı'nın pusuya düşürüldüğü noktanın evine 2-3 dakika mesafede olduğu anlaşıldı. Katiller, lüks villalarla çevrili yolda kameranın olmadığı kör noktada ortaya çıktı. Araca kurşun yağdırdı.



    SIRRI SiLAH ÇÖZECEK
    Falyalı'yı öldüren silahın Ankara'da Ali Maytalman'ın vurulması olayında da kullanıldığı ortaya çıktı. Söz konusu saldırı 2014'te yaşanmıştı. Eski MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Maytalman, Kürşat Yılmaz'ın arkadaşıydı!


    Cinayetle ilgili 100 kişi ifade verdi. 80 kamera kaydının incelendiği belirlendi. Olayda kullanılan 2 adet araç ve 2 şahıs hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.
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        Haberler Yaşam Halil Falyalı cinayetinde soruşturma derinleşti! Sırrı silah çözecek
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