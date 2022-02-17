Halil Falyalı cinayetinde soruşturma derinleşti! Sırrı silah çözecek

KKTC'de işlenen cinayet, gündemi sarstı! Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 8 Şubat'ta aracında suikaste uğradı. Hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta soruşturma başlatıldı. Cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlendiği iddiası ortaya atıldı. Dün dere yatağında suikastçi Mustafa Söylemez'in mont ve ayakkabılarına ulaşıldı. Yeni kanıtlar DNA eşleştirmesi ve SWAP incelemesi için Türkiye'ye yollandı. Cinayetin işlendiği yerin görüntülerine ise TAKVİM ulaştı. Falyalı'nın pusuya düşürüldüğü noktanın evine 2-3 dakika mesafede olduğu anlaşıldı. Katiller, lüks villalarla çevrili yolda kameranın olmadığı kör noktada ortaya çıktı. Araca kurşun yağdırdı.