Yine pitbull dehşeti! Beyoğlu'ndan 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Beyoğlu'ndan pitbull dehşeti yaşandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmak istedi. Bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA SONRASI KÖPEĞİN TASMASINI GEVŞETTİ
Tartışma sürerken, köpeği çekiştirip sokaktan uzaklaşmaya çalışan sahibi aniden geri dönerek tasmayı gevşetti. Bu sırada köpek Muzaffer Akçayır adlı kişinin üzerine atladı. Köpek, Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırmaya başladı.
Olayı gören çevre esnafı tekme, sopa ve taşla köpeğe vurarak Akçayır'ı kurtarmak istedi. Onlarca darbenin durduramadığı köpek yardıma koşan bir başka kişiyi de ısırdı.
Muzaffer Akçayır, uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Meclis-i Mebusan Caddesi yönüne kaçan köpek, bu sırada caddede yürüyen bir başka kişiyi daha ısırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi görerek taburcu edildi. Polis, olaydan sonra kaçan köpek ve sahibini bulmak için araştırmalarına devam ediyor.