Özer Hurmacı'dan eşi Mihriban Hurmca'yı kan donduran şiddet

Hurmacı çifti arasında ipler yine gerildi! Futbolcu Özer Hurmacı, 2015'te Mihriban Hurmacı ile evlendi. Çiftin 3 evladı dünyaya geldi. Ancak mutlu günler uzun sürmedi! Futbolcu, 2021'in eylül ayında mahkemeye gitti. 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' diyerek eşinden boşanmak istedi! Karşı dava açan Mihriban Hurmacı ise 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti! Ancak 5 Ocak'ta barışan çift, son olarak dayak skandalıyla gündeme geldi.