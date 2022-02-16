Özer Hurmacı'dan eşi Mihriban Hurmca'yı kan donduran şiddet

Hurmacı çifti arasında ipler yine gerildi! Futbolcu Özer Hurmacı, 2015'te Mihriban Hurmacı ile evlendi. Çiftin 3 evladı dünyaya geldi. Ancak mutlu günler uzun sürmedi! Futbolcu, 2021'in eylül ayında mahkemeye gitti. 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' diyerek eşinden boşanmak istedi! Karşı dava açan Mihriban Hurmacı ise 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti! Ancak 5 Ocak'ta barışan çift, son olarak dayak skandalıyla gündeme geldi.
Mihriban Hurmacı, eşinin kendisini aldattığını durumu öğrenince de çocuklarının önünde darp edildiğini söyledi! "Aldatılmaya göz yummayacağım. Boşanacağım!" dedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne gitti. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın 'Aile Mallarının Korunması' için de dava açtığı öğrenildi.
DAYAKÇI EŞE ÇİFTE DAVA
Mihriban Hurmacı, eşinin kendisini çocuklarının önünde dövdüğünü iddia etti.