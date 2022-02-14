Kübra Ece'nin son sözleri ortaya çıktı! Flaş detay: Hanife için gitti Marina'yı gördü...

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin evine gittiği ve bir sosyal medya paylaşımından dolayı tartıştığı ileri sürülmüştü. Ardından da Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken D-100 Karayolu'nun karşı tarafındaki binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi kameraya aldığı ve bu sırada Kübra'nın balkondan kendini bıraktığı anı görüntülendiği de ortaya çıkmıştı. Soruşturma devam ederken, o gece evdekilerin ifadeleri Kübra Ece'yi ölüme götüren tartışmanın detaylarını içeriyor...