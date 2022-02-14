Kübra Ece'nin son sözleri ortaya çıktı! Flaş detay: Hanife için gitti Marina'yı gördü...

Kübra Ece (30), bir yarışma programına katıldıktan sonra adını duyurup ünlü olmuş, sosyal medya fenomeni haline gelmişti.
Kübra Ece, 30 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katından düştü. Ağır yaralanan Kübra Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olay sırasında evde bulunan eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ile Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luiza Marina C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına aldı. 7 şüpheli, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin evine gittiği ve bir sosyal medya paylaşımından dolayı tartıştığı ileri sürülmüştü. Ardından da Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken D-100 Karayolu'nun karşı tarafındaki binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi kameraya aldığı ve bu sırada Kübra'nın balkondan kendini bıraktığı anı görüntülendiği de ortaya çıkmıştı. Soruşturma devam ederken, o gece evdekilerin ifadeleri Kübra Ece'yi ölüme götüren tartışmanın detaylarını içeriyor...