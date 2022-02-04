Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.02.2022 09:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2022 09:19
    ABONE OL

    Kübra Ece’nin son görüntüsü ortaya çıktı! Kan donduran ölüm kamerada

    Son dakika haberi! İstanbul'da televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, Avcılar'daki bir apartmanın 4'üncü katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kübra Ece’nin hayatını kaybettiği anlara dair son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ece’nin bir balkona gelip hızla kendini aşağı bıraktığı görülüyor.

    Kan donduran ölüm kamerada!

    Sır ölüm Kübra Ece'yi İstanbul Avcılar'da önceki gün gece saatlerinde buldu.

    Çıktığı televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Ece'nin erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile olan birliktelikleri yaklaşık bir ay önce son buldu.

    İddiaya göre ayrılığa kendini hazır hissetmeyen Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Kıskançlık krizine giren Ece, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'da bulunan evinde aldı. İddiaya göre evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece, ardından kendisini dördüncü kattaki daireden aşağı bıraktı. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


    EVDEKİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Kadının ölümünün ardından olay mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş., eski sevgilisi Mahmut Emir Ş. ve esli sevgilisini yeni sevgilisi Brezilyalı Luizia Marina R.C.'yi gözaltına aldı.



        SERBEST BIRAKILDILAR
        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Kübra Ece'nin ölümüne ilişkin yürütülen incelemenin ise devam ettiği kaydedildi.



        SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
        Öte yandan Kübra Ece'nin olayın yaşandığı evin balkonuna hızla çıkıp kendini aşağı bıraktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Ece Balkona çıkıp biranda kendisini 4. Kattan aşağı bırakıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, peşinden gelen bir arkadaşı onu tutmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Katillerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp yolda...
        Haberler Yaşam Kübra Ece’nin son görüntüsü ortaya çıktı! Kan donduran ölüm kamerada
            SON DAKİKA