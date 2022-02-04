Kübra Ece’nin son görüntüsü ortaya çıktı! Kan donduran ölüm kamerada

İddiaya göre ayrılığa kendini hazır hissetmeyen Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Kıskançlık krizine giren Ece, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'da bulunan evinde aldı. İddiaya göre evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece, ardından kendisini dördüncü kattaki daireden aşağı bıraktı. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.