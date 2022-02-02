SON DAKİKA! 4’üncü kattan düşen Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden birkaç dakika önce sevgilisiyle...

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti. Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.