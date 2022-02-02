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SON DAKİKA! 4'üncü kattan düşen Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden birkaç dakika önce sevgilisiyle...

Son dakika haberi... Avcılar'da sevgilisinin evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Ece'ye ait son görüntüler ortaya çıktı. Ölmeden birkaç dakika öncesine ait görüntülerde Kübra Ece'nin sevgilisiyle birlikte aracına gitti, kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü görüldü.

02.02.2022 12:56 - Son Güncelleme: 02.02.2022 12:56
SON DAKİKA! 4’üncü kattan düşen Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden birkaç dakika önce sevgilisiyle...

Avcılar'da sevgilisinin 4'üncü kat balkonundan düşerek ölen Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Ece'nin sevgilisi ile araca gittiği ancak, kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü görüldü.

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SON DAKİKA! 4’üncü kattan düşen Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden birkaç dakika önce sevgilisiyle...

Olay, geçen 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SON DAKİKA! 4’üncü kattan düşen Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden birkaç dakika önce sevgilisiyle...

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti. Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

SON DAKİKA! 4’üncü kattan düşen Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden birkaç dakika önce sevgilisiyle...

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü.

SON DAKİKA! 4’üncü kattan düşen Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı! Ölmeden birkaç dakika önce sevgilisiyle...

Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polis, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

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