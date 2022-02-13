Güngören'deki tekstil fabrikası yangınında İBB'nin ihmali çıktı

İstanbul Güngören'de bir tekstil fabrikasında çıkan ve 5 yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiği yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekiplerinin ihmalini de gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdükten sonra alanda arama ve tarama faaliyeti yapmadıkları, yangından etkilenen fabrika işçisinin karakolda verdiği ifade ile ortaya çıktı. İfade sonrasında yanan fabrikada yapılan aramada Suriyeli 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında işyeri yetkilisi 4 kişi gözaltına alındı.

Barış SAVAŞ