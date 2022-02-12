CHP'li İBB'nin işbilmezliği! Güngören'deki yangında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlamada 4 kişi gözaltına alındı. Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti.
Bugün binada yapılan incelemelerde birinci katta, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yangın söndürdükten sonra bina içerisindeki bir tuvalete girerek yangından korunmak için kendilerini kilitleyen 4 işçiyi fark etmedikleri öğrenildi.
Yangının saat 13.30 sıralarında başladığı, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale edildiği, saat 16.30 sıralarında yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.