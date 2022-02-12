Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.02.2022 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2022 15:59
    ABONE OL

    CHP'li İBB'nin işbilmezliği! Güngören'deki yangında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

    İstanbul Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette dumandan zehirlenerek öldüğü anlaşıldı. Olayın ardından yapılan incelemelerde CHP'li İBB'nin ihmalinin olduğu ortaya çıktı. İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yangını söndürdükten sonra olay yerinde inceleme yapmadan ayrılınca 4 işçinin feci şekilde can vermesi kaçınılmaz oldu. Son dakika bilgisine göre yangında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

    CHP’li İBB’nin işbilmezliği!

    Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlamada 4 kişi gözaltına alındı. Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti.

    Bugün binada yapılan incelemelerde birinci katta, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    CHP'Lİ İBB'DEN BÜYÜK SKANDAL
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yangın söndürdükten sonra bina içerisindeki bir tuvalete girerek yangından korunmak için kendilerini kilitleyen 4 işçiyi fark etmedikleri öğrenildi.

    Yangının saat 13.30 sıralarında başladığı, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale edildiği, saat 16.30 sıralarında yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.

        Ayakta tedavi edilen bir işçinin saat 18.30 sıralarında verdiği ifadenin ardından 4 işçinin tuvalette dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

        İstanbul Valiliği'nin de, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

            İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
            İstanbul Valiliği; dün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana geldiğini, olay yerine intikal edilen itfaiye ekiplerinin, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale ettiğini açıkladı.

            Açıklamada şöyle denildi:
            "Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir. Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; "Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü" beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

            "SORUŞTURMAYA TİTİZLİKLE DEVAM EDİLMEKTEDİR"
            Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü & Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi:

                "11 Şubat 2022 günü saat:13:30 sıralarında İstanbul ili Güngören ilçesindeki bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturmaya başlanılmıştır. 6 işçinin dumandan etkilenerek hayati tehlikeleri olmayacak şekilde rahatsızlandığı, 4 işçinin (yabancı uyruklu) ise yaşamını yitirdiği yangın mahallinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre işyeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu
                Haberler Yaşam CHP'li İBB'nin işbilmezliği! Güngören'deki yangında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
                    SON DAKİKA