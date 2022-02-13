Kahraman sağlık ordumuza karşı şiddet koruması devreye giriyor!

Ancak takdir yetkisi, iyi hâl gibi indirimler, ceza infaz sistemi devreye girince bu 6 aya kadar inip paraya çevrilebiliyor. Bu nedenle öncelikli olarak cezaların caydırıcı olacak düzeyde artırılıp para cezasına çevrilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu durumda doktora saldıran bir kişi para ödeyip kurtulamayacak. Cezaevine girip bir süre kalacak.