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    • Yaşam
    • 13.02.2022 07:00
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    • 13.02.2022 07:00
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    Kahraman sağlık ordumuza karşı şiddet koruması devreye giriyor!

    Özellikle pandemi döneminde canlarını dişlerine katarak çalışan kahraman sağlık ordumuza karşı son zamanlarda saldırılar gittikçe artıyor. Yaşanan olayların ardından cezalar gelse de devlet yetkilileri sağlıkçıya şiddet konusunda yeni adımları devreye sokacak. Bu kapsamda cezalar paraya çevrilmeyecek, hükmün ertelenmesi kapsamı dışında tutulacak. Tazminat davalarında doktor değil devlet sorumlu olacak.

    Doktora şiddet koruması geliyor

    Pandemi sürecinde gecelerini gündüzlerine katarak fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin önlenmesi için Sağlık ve Adalet bakanlarının toplantısından sonra çalışmalar hızla başladı.

    Cezaların artırılıp paraya çevrilememesi ile doktorlara hâkim teminatı getirilmesi üzerinde duruluyor. Geçen sağlık çalışanlarına yönelik suçlar için çıkarılan yasa ile cezalar bir buçuk kat artırıldı. Ancak bu düzenleme, beklenen sonuçları vermedi. Olayların önüne geçilemeyince yeni birtakım önlemlerin alınması zorunlu hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu alanda neler yapılabileceğini masaya yatırdı.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının beklentileri ve çözüm önerileri üzerinden de geçildi. Önümüzdeki haftalarda gündeme gelmek üzere yeni bir çalışma yapılıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulacak çalışma kapsamında yapılması planlanan değişiklikler şöyle:

        SALDIRAN CEZAEVİNE GİRİP BİR SÜRE KALACAK:
        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasının caydırıcı olacak şekilde artırılması planlanıyor. Bir yıl kadar önce çıkan yasa ile kasten yaralama suçuna 3 yıla kadar ceza verilmesi mümkün oldu.

        Ancak takdir yetkisi, iyi hâl gibi indirimler, ceza infaz sistemi devreye girince bu 6 aya kadar inip paraya çevrilebiliyor. Bu nedenle öncelikli olarak cezaların caydırıcı olacak düzeyde artırılıp para cezasına çevrilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu durumda doktora saldıran bir kişi para ödeyip kurtulamayacak. Cezaevine girip bir süre kalacak.

        SAĞLIKÇIYA İŞLENEN SUÇ KAPSAM DIŞINA BIRAKILACAK:
        Yapılan çalışma kapsamında üzerinde durulan bir başka konu da hükmün açıklanmasının ertelenmesi. Sağlık çalışanlarına yönelik suçların kapsam dışı bırakılması üzerinde duruluyor.

            DOKTORLARA GÜVENCE GETİRİLECEK:
            Doktorlara hâkim ve savcılara benzer güvence getirilmesi modeli üzerinde duruluyor. Bu kapsamda doktorlar, uyguladıkları tedavilere karşı tazminat davaları ile karşı karşıya kalmayacak. Bir dava açılacaksa bu doktorun kendisine değil devlete karşı açılmış olacak. Tazminat ödenecekse bu devlet tarafından karşılanacak.

            RİSKLİ ALANLAR TERCİH EDİLMİYOR:
            Artan tazminat davları nedeniyle cerrahi başta olmak üzere riskli alanları kimsenin tercih etmediği, önümüzdeki dönem bu alanlarda büyük sıkıntı yaşanması bekleniyor. Bunun önüne geçmenin en önemli yollarından birinin, hatalı tedavilerde davaların devlete açılması olacağı belirtiliyor. Bunun dışında hatalı tedaviler konusunda sigorta gibi başka seçenekler üzerinde de duruluyor.
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            Doktora şiddet koruması geliyor
            Haberler Yaşam Kahraman sağlık ordumuza karşı şiddet koruması devreye giriyor!
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