Kahraman sağlık ordumuza karşı şiddet koruması devreye giriyor!

Pandemi sürecinde gecelerini gündüzlerine katarak fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin önlenmesi için Sağlık ve Adalet bakanlarının toplantısından sonra çalışmalar hızla başladı.
Cezaların artırılıp paraya çevrilememesi ile doktorlara hâkim teminatı getirilmesi üzerinde duruluyor. Geçen sağlık çalışanlarına yönelik suçlar için çıkarılan yasa ile cezalar bir buçuk kat artırıldı. Ancak bu düzenleme, beklenen sonuçları vermedi. Olayların önüne geçilemeyince yeni birtakım önlemlerin alınması zorunlu hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu alanda neler yapılabileceğini masaya yatırdı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının beklentileri ve çözüm önerileri üzerinden de geçildi. Önümüzdeki haftalarda gündeme gelmek üzere yeni bir çalışma yapılıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulacak çalışma kapsamında yapılması planlanan değişiklikler şöyle: