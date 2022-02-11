Vav TV İzle
Haberler Güncel Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği

Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği

Halil Falyalı'nın öldürülmesi Türkiye ve KKTC'de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Falyalı'nın suikasta kurban gitmesi hakkında yeni detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da 2 tetikçisiyle birlikte yakalanan Mustafa Söylemez'in Falyalı ile telefon trafiği dikkat çekti.

11.02.2022 08:45 - Son Güncelleme: 11.02.2022 08:45
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği

KKTC'de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) suikastinin 'izi' İstanbul'a uzandı. Otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunan Halil Falyalı, geçen salı akşamı, Girne'deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla Çatalköy'deki villasına doğru yola çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği

Falyalı her zaman bindiği zırhlı araca bu kez sadece ailesini bindirmiş kendisi ayrı araç kullanmıştı. Saldırıda pusuya düşürülen Falyalı'nın içinde bulunduğu araç Kalaşnikof marka silahlarla çapraz ateşe tutulmuştu.

Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında, Halil Falyalı ise ambulansla götürüldüğü Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği

Vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı'ya yönelik saldırının ardından saldırganların kullandığı öne sürülen kiralık aracın şoförü Ömer Tunç, tutuklanmıştı.

Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği

TEKNEYLE KAÇMIŞLAR
Ada'yı sarsan suikastle ilgili çalışma yürütülürken, İstanbul'da da hareketli saatlerin yaşandığı ortaya çıktı. Halil Falyalı'nın yakınındaki bir kişinin verdiği ifadeler üzerine İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon başlattı.

SON DAKİKA