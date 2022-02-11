Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler izi! Suikasttan önce Falyalı ile telefon trafiği
Halil Falyalı'nın öldürülmesi Türkiye ve KKTC'de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Falyalı'nın suikasta kurban gitmesi hakkında yeni detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da 2 tetikçisiyle birlikte yakalanan Mustafa Söylemez'in Falyalı ile telefon trafiği dikkat çekti.
11.02.2022 08:45
- Son Güncelleme: 11.02.2022 08:45
KKTC'de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) suikastinin 'izi' İstanbul'a uzandı. Otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunan Halil Falyalı, geçen salı akşamı, Girne'deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla Çatalköy'deki villasına doğru yola çıkmıştı.
Şoför Murat Demirtaş saldırı anında, Halil Falyalı ise ambulansla götürüldüğü Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
TEKNEYLE KAÇMIŞLAR
Ada'yı sarsan suikastle ilgili çalışma yürütülürken, İstanbul'da da hareketli saatlerin yaşandığı ortaya çıktı. Halil Falyalı'nın yakınındaki bir kişinin verdiği ifadeler üzerine İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon başlattı.