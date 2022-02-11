Halil Falyalı suikastı ile Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay arasındaki bağlantı ne?
Ece Erken'in eşi, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile iş adamı Halil Falyalı suikastleri gündeme bomba gibi düştü. Edinilen son dakika bilgisine göre casino, otel ve sanal bahis faaliyetleri yürüten Halil Falyalı'nın bir sanal bahis sitesi üzerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ortak olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Halil Falyalı cinayetleri arasında bir bağlantı olup olmadığının peşine düşerken, titiz bir süreç yürütülüyor.
Halil Falyalı suikastinde son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. İş adamı Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetti. Falyalı'nın ailesinin de bulunduğu araçta şoför Murat Demirtaş da hayatını kaybetti. Otel, casino, kumarhane ve sanal bahis gibi birçok faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası KKTC Emniyet güçlerinin yanı sıra, Türkiye'deki Emniyet birimleri de araştırmalara başladı. Titiz şekilde yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir noktaya odaklanıldı. 26 Ocak'ta Yeşilöy'deki balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak oldukları belirlendi.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DETAYINA DİKKAT
Halil Falyalı'nın profesyonel bir suikast ile evine giderken öldürülmesi KKTC'de ülkenin gündemine oturdu. Türkiye'de de Halil Falyalı cinayeti oldukça dikkat çekti. Falyalı'nın ölümündeki sır perdesinin ortadan kaldırılması için KKTC'de tüm Emniyet birimleri seferber edildi.
Titiz çalışmalar sürerken Emniyet dikkat çeken bir soruya odaklandı. Ece Erken'in 26 Ocak'ta öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı suikastı arasında bir bağlantı var mı?
SON DAKİKA: HALİL FALYALI VE ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ORTAK ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Halil Falyalı ile Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Emniyet ekiplerini bu sorunun yanıtını aramaya iten gelişme ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Halil Falyalı'nın ortak olduğunun öğrenilmesi oldu.