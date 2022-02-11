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    • Yaşam
    • 12.02.2022 06:23
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    • 12.02.2022 06:23
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    İzmir'de korkunç son: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

    İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarptı. Kaza sonucu yaya hayatını kaybederken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

    DHA
    Korkunç son! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi numara 66 önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K.'nın (25) kullandığı 35 ATF 012 plakalı kiralık otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Yula'ya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Yula metrelerce sürüklenirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yula'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kadir Yula'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli· Tıp Kurumu morguna gönderildi.



        Öte yandan polis, Yula'ya çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



        Yapılan çalışmalar kapsamında, Y.K.'nın kullandığı kiralık otomobil, 203/25 sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Y.K.'nın yakalanması çalışmalar sürüyor.

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