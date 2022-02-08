Beşikten uyuşturucu çıktı

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği ve 250 polisin katıldığı operasyonu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak yönetti. Giriş ve çıkışlarının tutulduğu mahallede belirlenen 14 adreste, narkotik köpek 'Larissa'nın da kullanıldığı aramalarda; bebek beşiğine gizlenen 40 gram bonzai, 16 uyuşturucu hap, 1150 lira ile 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.