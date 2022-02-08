Bir Kadir Şeker olayı daha! Eşine ve kızına saldıran kişiyi engellemek isterken bıçaklayınca tutuklandı

"Tolga ile görüşmemde 'Abi ben keşke evime gitseydim. Dokunmasaydım. Orada ben annemi gördüm. Sanki anneme birisi şiddet uyguluyormuş gibi hissettim. Müdahale etmeyip evime gitseydim. Bu olayla hiç karşılaşmayacaktım' dedi. Kendisi çok üzgün."

"OĞLUMUN TÜM HAYALLERİ YIKILDI"

Tolga D'nin annesi Nazire Kurt, oğlunun yaralanan anne ve kızını kurtarmak için yardıma koştuğunu ifade ederek, "Benim oğlum hiçbir zaman kadına şiddet gösterilsin istemezdi. Her zaman kadına şiddete karşı bir insandı. Ben oğlumu istiyorum. Kavgayı ayırmak için gidiyor. İki kadın var orada onların hayatını kurtarmak için olaya müdahil oluyor. Kim olsa aynısını yapar. Oğlumun asker olma hayali vardı. Şimdi tüm hayalleri yıkıldı." dedi.

Olaya müdahale ettiği sırada Abdulkadir A. tarafından bıçakla yaralanan Hüseyin Ş. ise "Ben ve yanımda bulunan iki arkadaşımız Tolga ile buluştuk. Bu sırada bir erkeğin yerde bulunan kadını bıçakladığını gördük. Oraya doğru koştuk, 'dur' dedik durmadı. Kavgayı ayırmaya çalıştık. Abdulkadir A. beni ayağımdan bıçakla yaraladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.