Uzaydan bile görülecek! 500 kişi tamamlamak için harıl harıl çalışıyor! Tam 40 ton taş kullanıldı...





Özdilek projede sona gelindiğini ve artık alanda montaja geçeceklerini belirterek, "Çalışmalar yazın başladı ve Expo 2021, 1 Nisanda açılacak ve ona hazır hale geliyor. Bu mozaik bin 600 metrekare alanda 45 metre çapında yani uzaydan bile gözükebilecek durumda ve bu da bir rekor. Amacımız Hatay'ın tarihini yediden yetmişe dünyada ki herkese anlatmak. Her atölye de farklı sayılarda kişiler çalışıyor ama toplamda 500 kişiyi buldu. Çok büyük emeklerle farklı eller, farklı işçiliklerle harmanlanan bir mozaik oldu" diye konuştu.