Uzaydan bile görülecek! 500 kişi tamamlamak için harıl harıl çalışıyor! Tam 40 ton taş kullanıldı...

Hatay'da 1 Nisan'da düzenlenecek olan Expo 2021 için hazırlanan dünyanın en büyük taban mozaiğinde sona yaklaşıldı. Kısa sürede tamamlanması beklenen mozaikte 40 ton taş kullanılırken, toplamda 500 kişi çalışıyor.
Doğal taş kullanılarak Guiness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanan taban mozaiğinde, yaklaşık 40 ton taş kullanıldı ve 16 milyon küçük kare taşlar kullanılarak Hatay'da ki tüm mozaik atölyelerinin de imece usulü çalışılıyor. Bin 600 metrekare alanda 45 metre çapında yapılan taban mozaiği uzaydan bile gözükebilecek.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Banu Özdilek, mozaiğin özelliğinin Hatay'ı günümüzden 2 buçuk milyon yıl önce başlayan tarihi antik dönem sembolizması ile anlatıldığını belirterek, "Ortak var oluş ismini verdiğimiz bu mozaik aslında birçok ilke öncülük ediyor. Bu tasarım özgün patentli bir eser ve bilimsel bilgi kullanılarak yapıldı. Tabi bunda arkeoloji ve diğer bilim dallarının etkisi var. Tarih, sosyoloji ve teoloji gibi alanlar burada anlatılıyor.
Bu mozaiğin özelliği Hatay'ın günümüzden 2 buçuk milyon yıl önce başlayan tarihi antik dönem sembolizması ile anlatılıyor ve dünyanın en geniş taban mozaiği. Doğal taş kullanılarak Guines Rekorlar Kitabına giriyor. Türkiye'nin her yerinden değişik taşlar geldi. Yaklaşık 40 ton taş kullanıldı ve 16 milyon küçük kare taşlar kullanılarak Hatay'daki tüm mozaik atölyelerinin de imece usulü çalıştığı bir tasarım oldu" dedi.