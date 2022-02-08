300 milyonda bir görülen yılan hastalığı (Harlequin tipi iktiyozis) ile doğan Gökdeniz Bebek 1 yaşında! Günde 1 kilo vazelin 2 tüp krem bitiyor

"2021 YILINDA BU HASTALIKLA 5 ÇOCUK DÜNYA GELDİ"

Bebeğinin 24 saat boyunca bakıma muhtaç olduğunu dile getiren Tuncer, "Hastanede kaldığı süreç boyunca oğlumu çok az gördüm. O tedavi görürken ben de ona bakabilmek için 3 ay boyunca eğitim aldım. Hastanede kaldığı süre boyunca hastalığın bir tedavi olmadığı için doktorlar, onu yaşatmak beni de eğitmek için ellerinden geleni yaptı.