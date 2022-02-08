Son dakika: Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı! Evinin kirasını istedi 16 kişi saldırdı





"SALDIRIDAN SONRAKİ GÜN EVİ SOYULDU"

Saldırıdan sonra ki gün evinin soyulduğunu ifade eden Sağlam, "Emeğimi çaldılar. Kendime iş kurmak diye bir hayalim vardı. Tam dükkan parasını hazırlamışken benim evimden stüdyo malzemelerimi çaldılar. Can ve mal güvenliği tehdidim var. Sürekli soygun oluyor burada" diye konuştu.



"KİRA İSTEDİM BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"

Sağlam, "Kira istedik, hatta evin sonu ne olacak dedik başıma gelmeyen kalmadı. Dehşeti yaşadım yarısından fazlası kadındı. Kadının kadına olan şiddetine karşıyım, onlar bana şiddet uygulasalar da karakolda şikayetimi geri aldım. Ama evim soyulunca tekrardan şikayetçi oldum. Çünkü beni sokakta görünce öldüreceklerini, yolda görünce sana neler yapacağız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.